أستاذ بالأزهر: سورة النساء تشمل المباديء الرئيسية للمجتمع الصالح

قال الدكتور أحمد ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سورة النساء تشمل المباديء الرئيسية للمجتمع الصالح، من كفالة اليتيم، وإكرام النساء وتحريم قتل النفس البشرية، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بنشر السلام والحب فى المجتمع، فى قوله تعالى: "وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا".

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، في تصريح له، اليوم الاثنين: "فلازم السلام يكون ببشاشة الوجه، فهى عليها ثواب، فالإسلام يريد أن ينشر الحب والأمن بين الناس، وأول كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فى المدينة المنورة (أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)، فهذا تأسيس للحب والتعاون داخل المجتمع".

وأَوضح: "من يبادر بالتحية بالسلام له حسنة ومن يرد عليها له عشر حسنات، وهى سنة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".