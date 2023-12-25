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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"مبروك".. أحمد موسى يعلق على تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على نادي سيراميكا كيلوباترا بهدف في الوقت القاتل.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "إمام عاشور سجل هدف الفوز، مبروك مبروك للنادي الأهلي وهارد لك سيراميكا كيلوباترا"، معقبا: "كل التحية للنادي الأهلي ولمجلس إدارة النادي الأهلي ولجماهير النادي الأهلي".

وأشار إلى أن "سيراميكا فريق محترم وعامل ماتشات هائلة في الدوري، وموجود في مركز متقدم في جدول الدوري العام"، موضحا: "نجوم الأهلي تحدثوا عن قوة نادي سيراميكا".

وتابع "هنرجع للدوري ومين عمل إيه، والفار عطلان وخناقات"، مختتما "الأهلي هيلاعب فيوتشر يوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري".
 

أحمد موسى ارتفاع اسعار الذهب إدارة النادي الأهلي الأهلى سيراميكا كيلوباترا

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