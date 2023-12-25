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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقصد التبوير..مافيا الاستيلاء على الأراضي تداهم حياة 25 ألف مواطن بقرية نشيل بالغربية|شاهد

قرية نشيل التابعة
قرية نشيل التابعة لمركز قطور

شهدت قرية نشيل التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الصدمة والوجيعة علي وجوه المئات من الأسر والعائلات للظهور مفاجىء للمافيا تخصصت في تحرير وتزوير أوراق رسمية بقصد الاستيلاء علي اراضي وأملاك احدى أبناء القرية الأمر الذي أثار حفيظة جميع قاطني القرية من ممثلي كبار العائلات والمشايخ الأسر ودفعهم إلي ارسال استغاثات و فاكسات رسمية إلي وزارة الداخلية والنيابة العامة والجهات التحقيق بسرعه اغاثتهم والتحقيق العدالة وإنصافهم قانونيا .

وكانت قرية "نشيل " التي تبعد حوالي أكثر من 10 كيلومترات عن مركز ومدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية رصد "صدى البلد" خلال جولته وسط أبنائها تفاصيل مثيرة حول محاولة مافيا جديدة للاستيلاء على أراضي وأملاك الغير، وجاء أهمها قطعة أرض زراعية تقع علي مساحة تقترب من ٧ افدنه ملك احدى العائلات، بعدما اكتشف الأهالي شروع بعض أفراد المافيا تزوير أوراق ملكية الأرض واستغلال نفوذهم في الاستعانه ببعض الخارجين عن القانون وأباطرة الإجرام للإرهاب العاملين في زراعة الأفدنة المشار إليها.
"سأتصدى بكل الطرق القانونيه لهذه المافيا  ليس دفاعا عن نفسى فقط ولكن دفاعا عن اهل بلدى بالكامل واخذت على عاتقى كشف مؤسسى هذه المافيا " بتلك الكلمات أعرب المحاسب أ.ج، مالك قطعة الأرض الزراعية لافتا بقوله "تقدمت ببلاغات رسمية في نيابة شرق طنطا الكلية ضد مغتصبي أملاكي للتحقيق القصاص العادل والحفاظ علي ممتلكاتي وقدمت اوراق الحيازة وعقود تسلسل الملكية لكافة جهات التحقيق " .

من ناحية أخرى كشف ر.ن، شيخ قرية نشيل  أن كافة الأهالي فوجئوا بوجود قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قطور تقوم بتنفيذ حكم قضائي بطرد مستأجري الافدنة المذكورة بحيازة "ج.ع" لافتا بقوله "أتعجب بأشخاص تحايلوا علي حقوق الغير واستغلوا القانون وأباطرة الإجرام من خلال ادعاء وجود طرفين وهميين وتزوير أوراق ملكية وعقود ايجارية وهميه للاستيلاء علي الارض التي ليست من حقهم " .
وتابع شيخ القرية قائلا : "الأرض فى عرفنا كالعرض ومن يتنازل عن ارضه يتناز عن عرضه وشرفه  " .

في المقابل اعطي الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية توجيهات عاجلة إلي مدير الإدارة الزراعية بقطور بالضرورة التصدي العاجل لأي محاولات تهدف إلي تبوير الأراضي الزراعية بنطاق الجمعية الزراعية بقرية نشيل وإحالة كافة المخالفين إلي النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم .
وافادت مصادر داخل مديرية الزراعة بطنطا عن تلقي شكاوي رسمية لدي مسئولي الجمعية الزراعية بوجود محاولات من جانب بعض الغرباء الاستيلاء علي الأراضي المملوكة لأسرة "الجعفري" وهو ما تم إعداد تقرير رسمي حوله والبدء في التصدي لأي سيناريو محتمل حول اغتصاب الأرض المذكورة ومحاولات تبويرها من جهة بعض الخارجين عن القانون .

الجدير بالذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغات رسمية من جهة عدد من الأسر والعائلات بالقرية حيال واقعة محاولات اغتصاب حيازات زراعية خاصة بهم من جهه مافيا الاستيلاء على الأراضي وتحرير اوراق مزورة خلال الأسبوع الجاري .

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مافيا الاستيلاء على الأراضي مركز قطور محافظة الغربية قرية نشيل الاستيلاء علي اراضي مدينة طنطا

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