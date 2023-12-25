مقايضة أمريكية.. واشنطن ستبيع إف 16 جديدة حال موافقة أنقرة على هذا الطلب

ألمحت أمريكا إلى إمكانية موافقتها على تزويد تركيا بطائرات اف 16 حديثة في خطوة اعتبرها مراقبون “شيئا مقابل شيء”، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكرت أن الامر لن يقتصر ربما على التزويد بطائرات جديدة وإنما أيضا تحديث ما لدى تركيا من طائرات مقاتلة.

يأتي ذلك في وقت الذي تجتمع فيه لجنة الخارجية في البرلمان التركي لاستئناف مناقشة طلب السويد الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.

وجاءت تلميح أمريكا في كلام المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باتريك رايدر الذي قال إن حصول تركيا على مقاتلات إف 16 سيجعلها قادرة على تحديث قدراتها العسكرية وتعزيز إمكاناتها العملياتية في إطار الناتو.

وحسب ما ذكرت صحف تركية، تنتظر أمريكا تصديق البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو حتى توافق على تنفيذ صفقة طائرات إف 16.

وسيواصل البرلمان التركي غدا الثلاثاء مناقشة بروتوكول انضمام السويد إلى عضوية الناتو .