انجي أنور: الناس بتحاسب محمد صلاح على ميزان مش مناسب لوضعه الدولي

قالت الإعلامية انجي أنور، إن هناك فجوة في طبيعة العلاقة بين بعض المصريين ومحمد صلاح نجم الكرة المصرية والمحترف في الدوري الإنجليزي، والذي تحول من مجرد لاعب محترف لأيقونة مصرية في إنجلترا والعالم كله.

وأضافت “أنور”، في برنامجها مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc، أن بعض الناس تحاسب محمد صلاح بمعايير مصرية متحررة من أي قيود والتي تحركها العواطف و الانحيازات فقط، منوهة: “بيعتبروه مواطن عادي ممكن يعبر بشكل تلقائي ويعلن انحيازاته بشكل فج وكأن المكانة اللي هو فيها ملهاش حسابات”.

وأشارت “أنور”، الي أنه وقت بداية الحرب على غزة كانوا يتسألون عن سبب امتناعه عن اعلان موقفه، وعندما أعلن موقفه وعبر عن غضبه بفيديو قالوا انهم لم يشعروا به، وعندما نشر صورته أمام المسجد الأقصى رأوها موقف واضح.

وتابعت " المصريين فاكرين صلاح فرد وهو مؤسسة حركتها محسوبة، وذكرت بعد زيارة محمد صلاح لأطفال مرضى في مستشفى في إنجلترا الناس اعترضت وقالت وفين موقفه من أطفال غزة، لما نشر ستوري عبر فيه عن أحزانه وكتب "نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية، ونشارك الألم عائلات غزة التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، ومن فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم.. عيد ميلاد مجيد" تركوا كلامه واتكلموا عن الاحتفال بعيد الميلاد والكريسماس.

بيحاسبوه على نجاحه

وواصلت: أن في ناس بتتعامل مع محمد صلاح باعتباره سياسي ورجل دين، محملينه فوق طاقته، بيحاسبوه على نجاحه وعايزينه يغامر بكل اللي وصل له وفاكرين العالم برة رومانسي وديمقراطي وحر، وناسيين ان لاعب جزائري في الدوري الفرنسي عبر عن موقفه اترفعت عليه قضية واتوقف عن اللعب.



واختتمت كلامها عن صلاح قائلة "ساعات بحس ان فيه ناس متربصة بمواقف محمد صلاح ومش بيعجبها العجب وبيحاسبوه على ميزان مش مناسب لوضعه الدولي"