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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا.. مشروع قانون يقترح خفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني

اقترح نص مشروع قانون نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني في وقت متأخر من الاثنين خفض سن الأشخاص الذين يمكن تجنيدهم للخدمة القتالية من 27 إلى 25 عامًا.

ويأتي التغيير المقترح في الوقت الذي تستمر فيه معركة أوكرانيا المستمرة منذ 22 شهرًا ضد روسيا.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا يوم الأحد، الاتهامات بشأن الطائرات العسكرية التي أسقطتها، ونفت أوكرانيا يوم الاثنين مزاعم روسيا بأن قواتها استولت على مركز مارينكا الإقليمي في شرق أوكرانيا.

وتوضح مسودة النص بالتفصيل المواطنين الأوكرانيين الذين سيخضعون للتسجيل العسكري للمجندين وقالت إنها ستنطبق على أولئك 'الذين بلغوا سن 25 عامًا'.

ولخصت مذكرة توضيحية وقعها وزير الدفاع رستم عمروف الأحكام الرئيسية لمشروع القانون، قائلة إنها تشمل 'تغيير سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما'.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام في 19 ديسمبر/كانون الأول، إن الجيش اقترح تعبئة ما بين 450 ألفًا إلى 500 ألف أوكراني إضافي، لكن هذه مسألة 'حساسة للغاية' سيناقشها الجيش والحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن إرسالهم. الاقتراح إلى البرلمان.

وقال زيلينسكي، الذي لم يدعم الاقتراح علنًا بعد، في 19 ديسمبر/كانون الأول، إنه يريد سماع المزيد من الحجج لحشد المزيد من الأشخاص. وقال 'هذا رقم خطير للغاية'.

عدد القوات الأوكرانية غير معروف، لكن قيل في الماضي إن البلاد لديها حوالي مليون شخص مسلحين. ويقدر المسؤولون الأمريكيون أن مئات الآلاف قتلوا وجرحوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا. ولم تنشر أي من الدولتين أرقام الضحايا.

وقال ديفيد أراخاميا، رئيس حزب زيلينسكي في البرلمان، إن الحكومة تعمل على مشروع القانون بناء على طلب الجيش، ومن المقرر تقديمه يوم الاثنين.

وقال في منشور على تطبيق الرسائل تليجرام في وقت سابق يوم الاثنين 'الجيش يحتاج إلى حل لمشاكله'. 'المجتمع يريد سماع إجابات لجميع الأسئلة الحساسة.'

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