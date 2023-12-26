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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء القبول للصف الثاني الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالوادى الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قبول تلاميذ الصف الثاني الابتدائي للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (lPS)، و بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة  على أن تبدأ الدراسة بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر بدايته يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر ، وفق خطة عمل المدارس الدولية. مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50٪. 

من جانبه أشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، إلى قبول التحويلات لتلاميذ الصف الثاني الابتدائي من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات ومدارس التعليم العام. 
 

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وفى سياق متصل أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد ، عن  فوز قطاع تعليم المحافظة بـ 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات التربية الفنية للطفولة عن العام الدراسى 2023_2024م والتى جرى تنفيذها وفق خطة العمل بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية .

توعية الطلاب والعاملين في مدارس الوادي الجديد بثقافة "السلامة"



وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة انه بالنسبة لمسابقة التصميم الفنى لطلاب التربية الخاصة فازت بالمركز الرابع الطالبة أسماء حسين حمودة من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة  ومرحلة رياض الأطفال فازت بالمركز التاسع الطفلة رهف محمد أحمد من مدرسة العبور الابتدائية بالخارجة وفى مسابقة التصميم الفنى مرحلة رياض الأطفال؛ فازت المركز الخامس الطفلة رقية محمود سفينة من مدرسة الهنداو الابتدائية بالداخلة وفى المرحلة الابتدائية فازت بالمركز الثانى التلميذة أروى مدحت صابر من مدرسة الجيزة الابتدائية المشتركة بالداخلة و فى المرحلة الإعدادية فازت بالمركز التاسع الطالبة ملك مصطفى صابر من مدرسة صلاح الدين الإعدادية بالخارجة.

2023 2024 التربية الفنية التحويلات التعليم العام التصميم الفني التسجيل الالكتروني التربية الخاصة الالكتروني العام الدراسي 2023 الطالبة الرسمية للغات الكتروني على مستوى الجمهورية فصل الدراسى الثانى

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