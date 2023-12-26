إلحق اشتريه بسعر 3500 جنيه فقط..أرخص موبايل شاومي في 2023

يعتبر هاتف شاومي Xiaomi Redmi A2+ هو أحدث إصدار اقتصادي من شاومي حيث يأتي بشاشة كبيرة بمساحة 6.52 بوصة ولكن بدقة HD+ كما يحتوي على معالج ثماني النواة من نوع Helio G36 مع ذاكرة تخزين تصل إلى 64 جيجا بايت مع كاميرا خلفية 8 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبطارية كبيرة السعة 5000 مللي أمبير مع شحن بطئ بقوة 10 واط.

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سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A2 Plus

• الشاشة تأتي بشكل النوتش وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.52 إنش بدقة الـ 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش مع دعم ابعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب .

• يتوفر الهاتف شاومي Redmi A2 Plus بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .

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– يدعم الهاتف شاومي Redmi A2 Plus إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت الميموري في مكان مخصص .

• يأتي الهاتف شاومي Redmi A2 Plus بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio G36 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Honor X6a .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 08 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل بالإضافة إلى فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش .

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• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن بقوة 10 واط .

يبدأ سعر هاتف شاومي Redmi A2 + من 3500 جنيه مصري.