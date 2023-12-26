قصف صهيوني على مقر جمعية تؤوي آلاف النازحين

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بحدوث قصف مدفعي إسرائيلي صهيوني على مقر الجمعية في خانيونس وهو المكان الذي يؤوي آلاف النازحين، مايشير إلى ترجيح كبير بسقوط جرحى وشهداء، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.



قبل ذلك، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة أن طواقم الدفاع المدني تواجه قيودا من الاحتلال أثناء أداء عملها وأنهم يعانون من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود.



وذكر أن الاحتلال يعتقل الكوادر الطبية دون وجه حق ويقتادها إلى وجهات مجهولة وهذا خلال وضع صحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية.

ووفق المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة فلم تعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع فالاحتلال يستهدف المواطنين في مناطق قال إنها آمنة.

