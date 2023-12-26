بدء التحقيق في محاولتي تهريب مخدري الماريجوانا والحشيش بمطار الغردقة

تباشر الأجهزة المختصة صباح اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في ضبط محاولتي تهريب مواد مخدرة لراكبين تركي وبلجيكى، بمطار الغردقة الدولي.

كان رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، تمكنوا من ضبط محاولتي تهريب كمية من مخدري الماريجوانا والحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من مطار بروكسل تم الاشتباه في راكب بلجيكي الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص تلاحظ وجود كثافات.

بتفتيش حقائبه فتبين وجود قطعة كروية بنية اللون من الحشيش المخدر، بين طيات ملابسه.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار دوسلدورف تم الاشتباه فى راكب تركي الجنسية، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص فتلاحظ وجود كثافات، وبالتفتيش فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر مخبأة داخل علبة كريم بين طيات ملابسه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 67 و68 لسنة 2023، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.