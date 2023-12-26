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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرسى علم تحتفل بالكريسماس تحت الماء.. والمدينة تستقطب آلاف السياح الأجانب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت مدينة مرسى علم احتفالات مميزة ومبهجة في فصل الكريسماس، حيث شارك آلاف السياح الأجانب من 13 جنسية أوروبية في فعاليات متنوعة.

 وقد أضفى عشاق الغطس لمسة خاصة على احتفالاتهم بارتداء أزياء بابا نويل والغوص في أعماق البحر، مما أضفى جوًا مليئًا بالفرح والإثارة.

وفي تصريحاته، أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى تمازج الاحتفالات بالكريسماس مع جماليات الغوص تحت الماء. حيث ارتدى عدد من هواة الغطس زي بابا نويل واستخدموا أدوات الغطس، ما أضفى على اللحظات الاحتفالية طابعًا فريدًا. ولم يكتف السياح بمتعة اللحظة فقط، بل قاموا بالتقاط الصور التذكارية ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مسهمين في تنشيط السياحة وجعل شواطئ مرسى علم وجهة محبوبة للزوار.

وبحسب عثمان، فإن مرسى علم قد استقبلت خلال الأسبوع الحالي ما يقرب من 20 ألف سائح، حيث وصلوا على متن 99 رحلة طيران سياحية قادمة من مختلف مطارات أوروبا. وتزامن وصولهم مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة، ما أعطى للمدينة نكهة خاصة وسحرًا استثنائيًا.

وفي إطار الاحتفالات على الشواطئ، تميز السياح بارتداء أزياء بابا نويل الشهيرة، حيث تبادلوا التهاني والضحكات في جو من السعادة والتفاعل الثقافي. وقد لاقت هذه اللحظات اهتمام وإعجاب العديد من الحضور، مما يبرز دور الاحتفالات في تعزيز التواصل البيني وتشجيع التبادل الثقافي.

في الختام، يظهر أن احتفالات مرسى علم بالكريسماس لها تأثير إيجابي على السياحة المحلية، حيث يتجلى التفرد في أسلوب الاحتفال والتفاعل مع التحولات الثقافية، مما يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة.

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