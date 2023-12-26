مستشار وزير التعليم العالي يوضح أهمية الجامعات التكنولوجية الجديدة|فيديو

قال الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني و التكنولوجي، إن التعليم التكنولوجي ليس جديداً، و متوفر في مصر منذ أعواماً عديدة ، مؤكداً أن التعليم الفني متوفر في مصر،و متطور ، و ديناميكي، و له مسار يختلف عن التعليم الأكاديمي.

أحمد الصباغ: هناك بعد المهن المستحدثة تحتاج التعقيد و المستوى الفني للتعامل معها

وأضاف أحمد الصباغ خلال لقائه عبر فضائية "DMC"، أن التعليم الفني يعتمد على جزء كبير من التعليم العملي، سواء على الأجهزة و المعدات، وأساليب التعامل مع التقنيات الجديدة، و القدرة على التكيف مع التكنولوجيات الجديدة.



وأشار أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني و التكنولوجي إلى، أن هناك بعض المهن المستحدثة، تحتاج التعقيد و المستوى الفني للتعامل معها، مثل : أمن الشبكات و المعلوماتية، التي تحتاج إلى طالب تم تدريبه عليها بشدة، و يحتاج إلى مهارات يدرب عليها وهذا يترجم في شكل مناهج دراسية متخصصة، وهذا ما يتم في الجامعات التكنولوجية الجديدة.