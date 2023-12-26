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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعم السياحة.. فريق السلة الأمريكي الشهير هارليم جلوبتروترز يزور مصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار وسفيرة أمريكا

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، السفيرة هيرو مصطفي غارغ (Herro Mustafa Garg) سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، التي تولت مؤخراً مهام منصبها كسفيرة لبلادها في القاهرة، والوفد المرافق لها،  لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري، وفي مجال التدريب لرفع وتعزيز كفاءة وقدرات العاملين بالوزارة، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر لاسيما في مجال الفنادق.

وخلال اللقاء، تم الإشارة إلى التعاون القائم والمثمر بين الجانبين في مجال السياحة والآثار والجهود المبذولة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من المشروعات التنموية في مجال السياحة والحفاظ على الآثار والتراث وتعزيز ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية المختلفة، ورفع وتعزيز الوعي السياحي والأثري وتنمية مهارات المجتمعات المحيطة بهذه المواقع.

واستعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصفة عامة ومن السوق الأمريكي بصفة خاصة، مؤكداً على أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي قد حققت هذا العام رقماً قياسياً.

وتطرق للحديث عن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم صناعة السياحة في مصر والنهوض بها، منوهاً إلى حزمة الحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية بما يساهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حيث تهدف الدولة إلى الوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتاً إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي استعرضها خلال اللقاء.

وتحدث عما يشهده المجلس الأعلى للآثار مؤخراً نحو تحقيق الاستدامة المالية وارتفاع معدلات الإنفاق والإيرادات به، مشيراً إلى نجاح المجلس خلال العام المالي الحالي في خفض اعتماده على الموازنة العامة للدولة وذلك لجهود العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وزيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، مما نتج عنه ارتفاع إيرادات المجلس 5 مرات، مما سيساهم في زيادة قدرة المجلس على تمويل مشروعات التطوير والترميم وتوفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق بما يعمل على تحسين التجربة السياحية للزائرين، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من هذه المواقع والمتاحف.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى الزيارة التي سيقوم بها فريق كرة السلة الأمريكي الشهير هارليم جلوبتروترز (Harlem Globetrotters) إلى مصر، وهو فريق استعراضي في لعبة كرة السلة الذي يجمع أسلوب لعبه بين الرياضة، والمسرح والكوميديا.

من جانبها، أشارت السفيرة هيرو مصطفي غارغ إلى زيارتها لمنطقة أهرامات الجيزة ومصر القديمة والقاهرة التاريخية للاستمتاع بما بها من آثار عريقة، مشيدة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين ومؤكدة على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات ولا سيما في مجال السياحة والآثار.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة والآثار مع مختلف دول العالم، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة بقطاع السياحة والآثار.

Herro Mustafa أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي الاستثمار السياحي السياحة والاثار السياحة في مصر الولايات المتحدة الامريكية

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