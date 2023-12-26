وزير الدفاع الروسي يعلن نصرًا مهمًا لقواته خلال هذا العام.. فما هو؟

في تأكيد جديد، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إنجاز الجيش الروسي للمهمة الأساسية لعام 2023، وفق ما ذكرت شبكة “سبوتنيك”.

وذكر شويجو أن النجاح الروسي هذا العام كان يتمثل في إفشال الهجوم المضاد الأوكراني، وهو ما حصل.

وقال شويجو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".

وأضاف أن وزارة الدفاع ستناقش المهام لعام 2024 في يناير المقبل، وستركز على الأولويات التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجلس وزارة الدفاع.

وتابع: "الجيش الروسي يحتل باستمرار مواقع أكثر فائدة ويوسع الأراضي الخاضعة لسيطرته في كل الاتجاهات. نحن نتحرك باستمرار نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة".

