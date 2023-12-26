القسام تنصب كمينًا للاحتلال عند مدخل نفق| تفاصيل

إصابة 43 صهيونيا

في ضربة جديدة من المقاومة، نصبت كتائب القسام كمينًا جديدًا للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة لتنفجر القنابل في وجوه جنود الاحتلال عند مدخل نفق سري للمقاومة أعدته ككمين للصهاينة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت كتائب عز الدين القسام أنها فجرت فتحة نفق في قوة صهيونية غير كبيرة وحققت فيهم إصابات مباشرة.

وأضافت بأن قوة الاقتحام العبرية، كانت مكونة من 8 جنود وقعوا بين صريع وجريح وذلك في شرق مخيم البريج في غزة.

يأتي ذلك فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 43 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة.

واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في البريج.



بل وذكر صحف عبرية بأن مروحيات عسكرية قدمت إلى غزة لتنقل جنود صهاينة أصيبوا بشدة في حرب الإبادة على غزة والتي تتصدى لهم فيها المقاومة بقوة.



وذكرت الصحف أن الطائرات نقلت الجنود الجرحى وهبطت بهم في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

