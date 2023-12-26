مخطط صهيوني ضد السنوار بدلًا من اغتياله.. ومق.تل المئات من جيش الاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن كيان الاحتلال يدرس خطة جديدة في غزة تتمثل في التخلص من قادة المقاومة مقابل إطلاق سراح المعتقلين.

وزعمت التقارير العبرية نقلا عن مصادر لها، بأن الاحتلال لايريد اغتيال قادة حماس المهين حتى يتمكنوا من الخروج من غزة ويجنبوا الناس ويلات الحرب.

وذكرت الصحف العبرية، أن الاحتلال يتمهل في اغتيال رئيس حركة المقاومة حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد القوة العسكرية المتمثلة في كتائب القسام محمد الضيف ومنحهما حصانة ليخرجا إلى إلى دولة أخرى وهذا بمقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية ، أن الاحتلال يدرس عدم قتل السنوار والضيف، مقابل المعتقلين.

لكن غير مرة تحدى السنوار الاحتلال في أن يقتله أو يعرف مكانه.

وأكد يحيى السنوار ، أن كتائب القسام “هشمت الجيش الإسرائيلي وهي ماضية في مسار تهشيمه، ولن تخضع لشروط تل أبيب".

وقال السنوار ، إن كتائب القسام تخوض معركة شرسة وغير مسبوقة ضد قوات جيش الإحتلال الذي خسر أرواح المئات من جنوده.

اوضح أن كتائب القسام استهدفت خلال العملية البرية، ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط قتل ثلثهم وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة والثلث الأخير بإعاقات دائمة أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي.

