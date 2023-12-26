عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل شراكات تنموية بقيمة 7 مليارات جنيه فى القطاع العقارى

صدى البلد

شهدت مدينة مصر العقارية تجمعًا  للاحتفاء بتعاونها المثمر مع 73 شركة، موجهةً بوصلة التنمية نحو أفق جديدة خلال العام المقبل.

 

وقد انعكست الشراكات الناجحة في تنفيذ مزيج من المشروعات الضخمة، حيث تُقدر الاستثمارات الكلية بـ7 مليارات جنيه، تتوزع بين الإنشاءات، البنية التحتية، المساحات الخضراء والاستشارات الهندسية. هذا التعاون يُسلط الضوء على الاستراتيجية التوسعية التي تتبناها الشركة، وتُسهم في تلبية احتياجات العملاء بجودة واستدامة عالية.

 

وتُعتبر هذه الشراكات بمثابة محرك قوي لتوجهات الشركة الاستراتيجية القادمة، بما يتوافق مع خطط النمو والتوسع المستقبلي. ويعد الحدث بمثابة تكريم لجهود الشركاء والتزامهم بالكفاءة والتميز في السوق العقاري المصري.

 

وفي هذا السياق، أبدى المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي ، اعتزازه بالتعاون البناء، مؤكدًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الكبرى التي تتقاسم الأهداف ذاتها وتحرص على تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية. 

 

يُعد هذا الحدث خطوةً نحو تحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة ويعكس التزام مدينة مصر بالابتكار والجودة في صناعة التطوير العقاري.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

ترشيحاتنا

الداخلية تداهم مصنعين لانتاج أسلاك الكهرباء المغشوشة بالقليوبية

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

تفاصيل جلسة صلح منتظرة بين فتوح وشيكابالا بعد التجديد للزمالك.. فيديو

رابطة الأندية: غرامة مليون جنيه على نادي الزمالك في هذه الحالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

الذهب اتجنن والأسعار صادمة | مفاجأة في عيار 21 الآن

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ