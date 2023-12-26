تفاصيل شراكات تنموية بقيمة 7 مليارات جنيه فى القطاع العقارى

شهدت مدينة مصر العقارية تجمعًا للاحتفاء بتعاونها المثمر مع 73 شركة، موجهةً بوصلة التنمية نحو أفق جديدة خلال العام المقبل.

وقد انعكست الشراكات الناجحة في تنفيذ مزيج من المشروعات الضخمة، حيث تُقدر الاستثمارات الكلية بـ7 مليارات جنيه، تتوزع بين الإنشاءات، البنية التحتية، المساحات الخضراء والاستشارات الهندسية. هذا التعاون يُسلط الضوء على الاستراتيجية التوسعية التي تتبناها الشركة، وتُسهم في تلبية احتياجات العملاء بجودة واستدامة عالية.

وتُعتبر هذه الشراكات بمثابة محرك قوي لتوجهات الشركة الاستراتيجية القادمة، بما يتوافق مع خطط النمو والتوسع المستقبلي. ويعد الحدث بمثابة تكريم لجهود الشركاء والتزامهم بالكفاءة والتميز في السوق العقاري المصري.

وفي هذا السياق، أبدى المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي ، اعتزازه بالتعاون البناء، مؤكدًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الكبرى التي تتقاسم الأهداف ذاتها وتحرص على تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية.

يُعد هذا الحدث خطوةً نحو تحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة ويعكس التزام مدينة مصر بالابتكار والجودة في صناعة التطوير العقاري.