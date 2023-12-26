غدا.. قطع المياه 14 ساعة عن قرى في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع الخدمة عن قرى “سدس، هلية، قمبش، صفط راشين”، غداً الأربعاء، من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل لمدة 14 ساعة، لاستكمال أعمال ربط خط مياه قطر 500مم، وتعقيم وتطهير الخزان الأرضي أسفل المرشحات بمحطة مياه كفر ناصر مركز ببا.

وتتقدم الشركة، في بيانها اليوم، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الربط والتعقيم لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت البيان، بقيام شركة المياه بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.