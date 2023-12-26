قطع المياه والكهرباء اليوم عن عدد من المناطق بمحافظة بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن وقرى الفنت وتوابعهما، لمدة 8 ساعات، اليوم الثلاثاء، من الساعة 2 ظهرا وحتى 10 مساء، للقيام بأعمال صيانة محطة الفشن الجديدة بقرية القضابي.

قطع المياه والكهرباء

وتقدمت الشركة- في بيان لها- باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة؛ بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة، لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وناشدت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت بأنها تدبر سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى هاتف أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

كما أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بني سويف، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي اليوم أيضا عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع بمدينة بني سويف، تشمل (القنادلة، نادي الطلائع، برج رنين، برج وجدي جروب، طريق السادات، حديقة النيل ، النيابة الإدارية ، خلف مصنع الثلج)، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا؛ لصيانة مغذي مصنع الثلج.

وتقدم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار؛ بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة، لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي.

وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.