عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف: الكشف على 1824 مواطنا بقرية بإهناسيا

قافلة طبية
قافلة طبية

قال وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد يوسف، إن المديرية نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية قاي مركز إهناسيا، أسفرت عن الكشف على 1824 شخصًا وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة".


وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن القافلة تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" .


وأشار إلى أن القافلة ضمت 7 تخصصات، بالإضافة إلى استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وموجات فوق صوتية 153 حالة، وتحويل 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.


وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، الأمراض غير المعدية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 106 مواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن تدمير 13 آلية إسرائيلية في غزة

بشق الأنفس.. تأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر بالفوز على سيراميكا كليوباترا

أحدث معارك الحرب الباردة بين بكين وواشنطن.. وأمريكا: الصين تسرق أسرار الذكاء الاصطناعي لأغراض التجسس "القصة كاملة"

كيا سبورتاج TOPLINE كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

تحرك خطير.. نتنياهو يمنع وزير الدفاع الإسرائيلي من لقاء رئيس الموساد

إعلام عبري: إسرائيل ترفع الحالة الأمنية جنوب الجولان تحسبا لعمليات من سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

أغنية "3 ساعات متواصلة" تثير الجدل.. وحقيقة منع روبي من الغناء بسببها

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ