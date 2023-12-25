بني سويف: الكشف على 1824 مواطنا بقرية بإهناسيا

قال وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد يوسف، إن المديرية نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية قاي مركز إهناسيا، أسفرت عن الكشف على 1824 شخصًا وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن القافلة تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" .



وأشار إلى أن القافلة ضمت 7 تخصصات، بالإضافة إلى استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وموجات فوق صوتية 153 حالة، وتحويل 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.



وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، الأمراض غير المعدية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 106 مواطنين.