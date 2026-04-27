عروض رياضية مبهرة تزين احتفالات تحرير سيناء

شهدت وفاء رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، فعاليات التقييم الجمهوري للعرض الرياضي لطلاب وطالبات مدرسة الزهور الابتدائية، وذلك على أنغام الأغاني الوطنية التي أضفت طابعًا احتفاليًا مميزًا وعززت روح الانتماء لدى الطلاب.

جاء ذلك بحضور لجنة التقييم الوزارية من الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، والتي ضمت ياسر إبراهيم ومنال غالب المغربي، إلى جانب سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، ووليد جعفر، موجه عام التربية الرياضية، ونجم الدين محمود بخيت، موجه أول التربية الرياضية.

وكان في استقبال الحضور رضاء سالم، مديرة مدرسة الزهور الابتدائية، حيث تابعوا تنفيذ العرض الرياضي الذي أشرف عليه فريق من موجهي ومعلمي التربية الرياضية، وضم عبد الستار عبد اللطيف، وعبير عبد القادر، ورهام حجازي، ومحمود سراج، وأيمن مصطفى، وشريف الفولي، ومحمد أنور.

وتضمن العرض مجموعة متميزة من التمرينات والتشكيلات الحركية والفنية التي اتسمت بالدقة والانسجام والمرونة، وعكست مستوى الإعداد الجيد والجهد المبذول من الطلاب والمعلمين، لتخرج في صورة لوحة متكاملة نالت استحسان الحضور.

وعلى هامش الفعاليات، نظمت المدرسة معرضًا للأعمال الفنية والمشغولات اليدوية، عكس إبداعات التلاميذ ومواهبهم المتنوعة.

وأشادت دكتورة وفاء رضا بمستوى العرض الرياضي، مثمنةً جهود الموجهين والمعلمين، ومؤكدةً تميز أداء الطلاب وانضباطهم، بما يعكس حرص المنظومة التعليمية على تنمية المهارات البدنية والفنية، وترسيخ قيم الانتماء الوطني لدى النشء.