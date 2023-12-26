عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم بطائرة دون طيار على كنيسة في ولاية أوروميا بإثيوبيا

صدى البلد

شهدت ولاية أوروميا في إثيوبيا، هجوما بطائرة بدون طيار، على كنيسة الإنجيل الكامل، تسبب في مقـ تل وإصابة 11 شخصا بينهم قساوسة وفنانين إثيوبيين.

 

وذكرت وسائل إعلام إثيوبية، أن الهجوم الجوي بطائرة بدون طيار على كنيسة الإنجيل الكامل الواقعة في قرية بارو بمنطقة كومبولشا أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

 

وكشف قس ومسؤول بالكنيسة، فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية أن أعضاء كنيسة الإنجيل الكامل، الواقعة في منطقة هورو جودورو ووليجا بمنطقة أوروميا، كانوا يشاركون في نشاط مخطط له لجمع الذرة المتناثرة على الكنيسة صباح أمس الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، عندما تم تنفيذ غارة بطائرة بدون طيار.

وأضاف مسؤول الكنيسة أن الأفراد الثلاثة الذين أصيبوا بجروح خطيرة يتلقون حاليًا العلاج الطبي في مستشفى مدينة كومبولش موضحا أنه "مع ذلك، فإن آفاق بقائهم على قيد الحياة تبدو قاتمة بشكل استثنائي".

وأفاد زعيم الكنيسة أن المتوفين كان من بينهم الفنانان الشابان دامينا ليكا، 22 عامًا، ودوغاسا واكين، 21 عامًا وأكد في المقابلة مع أديس ستاندرد أن "الضحايا هم من المدنيين وقساوسة الكنيسة".

 

وأكدت شهادة إضافية من أحد سكان قرية بارو هجوم الطائرات بدون طيار على كنيسة الإنجيل الكامل، مما أدى إلى مقتل العديد من المصلين، واصفا الوضع في المنطقة بأنه يتسم بـ "الأعمال العدائية المكثفة" بين مقاتلي جيش التحرير الشعبي والقوات الحكومية، والتي استمرت منذ صباح الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة الإثيوبية بأن سكان قرية بارو، ومن بينهم أعضاء جماعة الكنيسة، مُنعوا من المشاركة في مراسم تشييع الأفراد الثمانية المتأثرين بالحدث المؤسف.

 

وتزايدت وتيرة ضربات الطائرات بدون طيار في منطقة أوروميا، خاصة بعد توقف المفاوضات بين الحكومة الإثيوبية ومكتب الشؤون القانونية، والتي اختتمت قبل شهرين دون أن تسفر عن أي نتائج إيجابية.

وفي أوائل أكتوبر 2023، أفادت أديس ستاندرد أن أكثر من 12 شخصًا لقوا حتفهم في غارتين منفصلتين بطائرات بدون طيار نسبتا إلى القوات الحكومية الإثيوبية داخل منطقة كومبولشا في منطقة أوروميا.

 

ووقعت الضربات يومي 07 و08 أكتوبر 2023، خلال احتفالات "إيريتشا" السنوية، وأفاد السكان المحليون أن هجمات الطائرات بدون طيار المزعومة وقعت داخل مقاطعتي هابابو جودورو وكومبولشا.

وأثار الصراع المحتدم بين القوات الفيدرالية ومتمردي جيش التحرير الشعبي قلقًا بين السكان بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين والتهجير القسري للسكان من قراهم، لا سيما في مقاطعتي كومبولتشا وهابابو جودورو. 

هجوم بطائرة بدون طيار كنيسة كنيسة في ولاية أوروميا اثيوبيا ولاية أوروميا كنيسة الإنجيل الكامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

4 أيام.. غلق محاور حيوية بمدينة نصر بسبب المونوريل |تفاصيل

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

ترشيحاتنا

مصادر: عزل حطب من رئاسة اللجنة الأوليمبية.. وإدريس أو العريان قائما بالأعمال

بيان عاجل من الشرطة الهندية بعد وقوع إنفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية

التمرد وحجب الثقة والمظاهرات.. هآرتس تنشر روشتة إجبار نتنياهو على التنحي

رئيس الكونغو الديمقراطية يعرب عن تقديره لمساهمة مصر في دعم العملية الانتخابية

تفاصيل انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. فيديو

أبو العينين يهنئ الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا: مباراة شرفت الكرة المصرية وعكست روح الأخوة بين الناديين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ