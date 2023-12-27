التضخم في باكستان يُسجل ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي

سجل التضخم في باكستان ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي 2023م، وذلك بسبب رفع الحكومة المنتهية ولايتها في شهر أغسطس الماضي، والحكومة الانتقالية الحالية أسعار منتجات المشتقات النفطية والغاز والطاقة إلى مستويات غير مسبوقة.



وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية، فقد أوضحت تقارير إعلامية محلية بباكستان، أن الحكومة المنتهية ولايتها قامت بزيادة أسعار المُنتجات البترولية سبع مرات، وخفضتها ست مرات، فيما رفعتها الحكومة الانتقالية أربع مرات، وخفضتها ثلاث مرات.



كما تم رفع أسعار الكهرباء والغاز بشكل قياسي خلال العام الحالي، مما أثر بشكل حاد على التضخم.



وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يشهد التضخم تراجعاً نسبياً خلال العام المقبل نظراً للإصلاحات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الانتقالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.