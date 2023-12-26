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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبير مفاوضي الرئاسة لقمة المناخ يكشف أخر تطورات قرارات كوب 28

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

كشف السفير محمد نصر كبير مفاوضي الرئاسة لقمة المناخ، أخر تطورات قرارات مؤتمر المناخ كوب ٢٨ في الإمارات العربية المتحدة. 

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مستشار برنامج المناخ العالمي: قمة كوب 28 نقلة نوعية.. فيديو

وأضاف محمد نصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر المناخ كوب ٢٨ بنى قراراته على المؤتمر الذي كان في مصر وما قبله أيضا من مؤتمرات.

وتابع السفير محمد نصر كبير مفاوضي الرئاسة لقمة المناخ، أن هناك ٢٨ بند في المؤتمر يتم العمل عليهم جميعا ، والتحويل يتم بصورة تدريجيا وخاصة أن الأمر يحتاج لمليارات الدولارات ، وكل عام يحدث تقدم ملموس.

 

 

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