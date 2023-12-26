كبير مفاوضي الرئاسة لقمة المناخ يكشف أخر تطورات قرارات كوب 28

كشف السفير محمد نصر كبير مفاوضي الرئاسة لقمة المناخ، أخر تطورات قرارات مؤتمر المناخ كوب ٢٨ في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف محمد نصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر المناخ كوب ٢٨ بنى قراراته على المؤتمر الذي كان في مصر وما قبله أيضا من مؤتمرات.

وتابع السفير محمد نصر كبير مفاوضي الرئاسة لقمة المناخ، أن هناك ٢٨ بند في المؤتمر يتم العمل عليهم جميعا ، والتحويل يتم بصورة تدريجيا وخاصة أن الأمر يحتاج لمليارات الدولارات ، وكل عام يحدث تقدم ملموس.