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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم عرابي: إصابة عمر كمال لا تمنعه من أمم إفريقيا

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لفريق مودرن فيوتشر، عن موقف عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق ، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة قبل مباريات السوبر وموقفه من المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وقال عرابي فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع مجدى عبد الغني إن النهائيات لها أجواء مختلفة، ولها حسابات وترتيبات مختلفة".

وأضاف :" الأهلى متمرس فى النهائيات وفريق كبير ونتمنى الفوز أمامه لكتابة التاريخ أمام القلعة الحمراء، وأغلقنا ملف بيراميدز للتركيز فى مباراة الأهلى المقبلة".

وأكمل:" سنلعب أمام الأهلى من أجل الفوز وهدفنا عدم التواجد كضيوف شرف وغرفة الملابس لدينا يعلم فيها اللاعبون كل هذه الأمور، ونحفزهم بشكل دائم ومستمر".

وواصل عن حالة عمر كمال عبد الواحد:"عنده مزق فى العضلة الأمامية من الدرجة الثانية وسيقوم بعمل إشاعة خلال الساعات القادمة للإطمئنان على إصابته".

هيثم عرابي عمر كمال

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