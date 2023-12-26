رونالدو وبنزيما وجها لوجه في قمة الاتحاد والنصر بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، والأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدربا النصر والاتحاد على الترتيب، تشكيل مباراة القمة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر على ملعب "مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية" عند الساعة 09:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة في مباراة مؤجلة من الجولة 17.



ويشهد التشكيل مواجهة بين كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وكريم بنزيما، نظيره في الاتحاد، بعدما تزاملا في ريال مدريد من قبل.

ويعود عبدالرزاق حمدالله، وحسن كادش لتشكيل الاتحاد بعدما غابا عن الفريق في مباراة الرائد الماضية بسبب الإيقاف، بينما استبعد جاياردو الحارس مارسيلو جروهي من القائمة.

ويعاني الاتحاد من غيابات عديدة في صفوفه، ما دفع المدرب الأرجنتيني للاعتماد على فابينيو ومروان الصحفي في خط الدفاع.

في المقابل، يعتمد كاسترو على نفس التشكيل الذي بدأ مباراة الاتفاق الماضية، دون إجراء أي تغييرات.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس ب26 نقطة.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مروان الصحفي، فابينيو، حسن كادش، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.