عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدر مسئول: ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بغزة أوّلي

صدى البلد

أكد مصدر مصري مسئول، أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة  هو مقترح أولي وسيتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تجتمع غدا للتحضير لجلسة نصرة غزة

شاهد| سرايا القدس تنشر فيديو لقصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة

وفي وقت سابق قال  المتحدث باسم حكومة الاحتلال إن وزارة الخارجية أعلنت أن تأشيرات موظفي الأمم المتحدة لن تصدر بشكل آلي بعد ذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر أن الاحتلال لا يريد حربا على جبهتين، لكنه سيفعل كل ما يلزم لضمان أمنه، وفق مزاعمه.

وأردف بأن هناك طرقا أخرى لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة وليس عبر المعابر الإسرائيلية، وإذا أرادت الأمم المتحدة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة فلا شروط لدينا وأكد أن الحرب ستنتهي فورا إذا استسلمت غزة وسلمت المجرمين، وفق مزاعمه.

مصدر غزة قطاع غزة فلسطين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

عريس الخانكة راح ضحية الشهامة| حكاية رصاصة كتبت نهاية ابن القليوبية بعد 25 يوم زواج

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

ترشيحاتنا

السنوار كلمة السر لإسقاط نتنياهو| الفرقة 98 تبحث عن زعيم حماس في أنفاق غزة.. ماذا يحدث؟

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

في شهرين.. الهلال الأحمر الفلسطيني تسقبل 4700 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر

عودة كورونا.. قلق بالغ في أمريكا بعد ارتفاع الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي

رئيس أركان جيش الاحتلال: لا نملك حلولا سحرية للقضاء على حماس

سمير فرج: مصر رفضت إقامة قواعد عسكرية في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. 7 أخطاء شائعة في حفظ الطعام بالثلاجة

طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل

علامات غير متوقعة تكشف الزبادي الفاسد من السليم .. تعرف عليها

احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

فيديو

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ