مصدر مسئول: ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بغزة أوّلي

أكد مصدر مصري مسئول، أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي وسيتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إن وزارة الخارجية أعلنت أن تأشيرات موظفي الأمم المتحدة لن تصدر بشكل آلي بعد ذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر أن الاحتلال لا يريد حربا على جبهتين، لكنه سيفعل كل ما يلزم لضمان أمنه، وفق مزاعمه.

وأردف بأن هناك طرقا أخرى لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة وليس عبر المعابر الإسرائيلية، وإذا أرادت الأمم المتحدة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة فلا شروط لدينا وأكد أن الحرب ستنتهي فورا إذا استسلمت غزة وسلمت المجرمين، وفق مزاعمه.