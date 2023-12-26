لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تجتمع غدا للتحضير لجلسة نصرة غزة

تعقد لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، اجتماعاً خاصاً، غدا الأربعاء بمقر البرلمان العربي.

يأتي ذلك في إطار التحضير للجلسة الخاصة بالبرلمان المقرر انعقادها بعد غد الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية لبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.



وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم /الثلاثاء/ دعمه ومساندته ووقوفه التام بجانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في فلسطين.



وشدد البرلمان العربي على استمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

