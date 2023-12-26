شاهد| سرايا القدس تنشر فيديو لقصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنها نشرت مشاهد من الرشقات الصاروخية التي دكت بها المدن المحتلة والمواقع العسكرية الإسرائيلية.

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وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت مستوطنتي عسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية.

كما قالت سرايا القدس إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس منذ ساعات الصباح.

كما استهدفت سرايا القدس آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذيفتي "RPG" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.