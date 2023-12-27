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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في ذكرى رحيله| موعد كشف النقاب عن السر المخفي حول مكان دفن القذافي بعمق الصحراء.. تفاصيل

القذافي
القذافي

مع حلول ذكرى رحيل العقيد معمر القذافي، تعود الأسئلة حول "السر المخفي" وراء الإبقاء على موقع قبره غامضًا. 

وفي هذا التقرير ، سنحلل الأحداث المثيرة ونلقي الضوء على مجموعة من الأحداث التي ترافقت مع انسحاب فريق سيف الإسلام من المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية.

اللحظة الأخيرة

وفي العشرين من أكتوبر عام 2011، كان القذافي يترنح، مُلطخًا بالدماء، وسط حشود يعتدي عليها. بعدما العثور عليه في مخبأ داخل أنبوب إسمنتي بمدينة سرت كان نهاية حقبة حُكِمَت بالاستبداد. 

وهذه اللحظة الحاسمة كانت مشهد القذافي الأخير، حيث تمت معالجته كجثة معروضة في غرفة تبريد بمتجر للخضراوات بمدينة مصراتة.
 

القذافي السر المخفي الإسلام الوطني الأخيرة الدماء

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