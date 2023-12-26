الولايات المتحدة تشتري 3 ملايين برميل نفط للاستخدامات الاستراتيجية

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وضعت اللمسات النهائية على عقود شراء ثلاثة ملايين برميل من النفط لصالح الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وأجرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي أكبر عملية بيع على الإطلاق من الاحتياطي بلغت 180 مليون برميل، ضمن استراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط المتصاعدة ومكافحة ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفضت مبيعات المخزون الاستراتيجي إلى 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983 والذي يقل قليلا عما يكفي لتغطية 20 يوما بمعدلات الاستهلاك الحالية.