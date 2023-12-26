جامعة دمياط تشهد عرضا لخطة أنشطة مركز التطوير المهني UCCD

استهل مجلس جامعة دمياط، اليوم، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، عرضاً تقديمياً للمركز الجامعى للتطوير المهنى UCCD وقدمه الدكتور طارق العربانى مدير المركز.

وتضمن العرض التقديمي، أنشطة وخدمات المركز من خلال نظام يساعد على معرفة وتحليل متطلبات سوق العمل ومتابعة معدلات التشغيل على النحو التالى :

•الموائد المستديرة مع أصحاب الأعمال والشركات

•دراسة معدلات التوظيف للتعرف علي تأثير الخدمات المقدمة من المركز على معدلات التوظيف

•إعداد دراسات للتعرف علي متطلبات سوق العمل من وجهة نظر أصحاب الأعمال والشركات

•إعداد دارسة تتبعية للخريجين للتعرف علي مسارهم الوظيفي عقب التخرج.

وقدم رئيس الجامعة، الشكر والتقدير إلى الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة السابق الذي تبني فكرة إنشاء هذا المركز ووضع لبناته الأولي وقدم خالص الشكر للدكتورة مها فخرى مدير المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والمهندسة وفاء بخيت نائب مدير المراكز الجامعية للتطوير المهني، والدكتور أمير رشدى مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني عن جامعة دمياط .

كما ثمن دور المركز في تزويد طلابنا بالمهارات المهنية و الشخصية التي ستساعد في تسهيل انتقالهم إلى سوق العمل بعد التخرج من خلال تقديم الإرشاد المهني والتدريب علي مهارات التوظيف لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.

الجدير بالذكر أن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمياط صدر قرار إنشائه الوزاري بقرار رقم (287) بتاريخ 28أغسطس 2023 .