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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم محافظ دمياط لجهودها قي دعم ملف البحث العلمى والابتكار

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

كرمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، خلال فعاليات احتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى فى دورتها السادسة، وذلك تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم ملف البحث العلمى والابتكار.

 جاءت الاحتفالية بحضور لفيف من الوزراء  والوزراء السابقين ومحافظ الدقهلية والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة.

 أعربت " الدكتورة منال عوض " عن سعادتها بحضور فعاليات إحتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى ، والتى تهدف إلى  تعزيز ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمى و تشجيع الباحثين للوصول إلى حلول ابتكارية للتحديات المختلفة وأيضًا دعم المنظومة البحثية التى تساهم فى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع ، لافتة إلى أن الجائزة بالمجالات التى تستهدفها من علوم طبية وزراعية وأمن غذائي وعلوم هندسية تطبيقية ، تدعم قطاعات تنموية ومجالات معرفية هامة وحيوية ، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وتحقيق التميز بمجالات البحث العلمى من خلال تهيئة مناخ فعال للإبداع والابتكار.

يذكر أن جائزة محمد ربيع ناصر لعام ٢٠٢٣ فى دورتها السادسة، وذلك استكمالاً للدور الرائد لجائزة فى دعم منظومة البحث العلمى بكافة مجالات،  حيث ركزت الدورة لهذا العام على المجالات التى تساهم فى دعم المبادرات الرئاسية والاهتمام بصحة الإنسان والتحول الرقمى والنمو الاقتصادى وحل المشاكل والتحديات الراهنة ، حيث تبلغ قيمة الجائزة بمجالى العلوم الطبية والعلوم الزراعية والامن الغذائي١٥٠ الف جنيه وشهادة تقدير وميدالية ذهبية ، و تصل قيمة الجائزة بمجال العلوم الهندسية التطبيقية ١٠٠ الف جنيه وشهادة تقدير وميدالية ذهبية.

دمياط الابتكار والبحث العلمي الامن الغذائي البحث العلمي والابتكار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض العلوم الزراعية المشاكل والتحديات لأمن الغذائي

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