خبيرة أبراج: نتنياهو يقود إسرائيل إلى الهاوية وحماس لن تختفي من المشهد

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن المقاومة مستمرة في طريق النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأنها سوف تصمد في الحرب، ولن تتراجع، ولن تقبل إلا تنفيذ شروطها.

هلاك دولة إسرائيل

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن إسرائيل تتجه إلى الهاوية بسبب سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنه بعد هذا التخبط الذي يقوم به والانقسام الذي يحدث في الشارع الإسرائيلي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق نبؤة العقد الثامن بهلاك دولة إسرائيل.