خبيرة أبراج: اختفاء الرئيس الفلسطيني وردود فعل غاضبة لهنية والسنوار في 2024

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، إن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، سوف يختفي عن المشهد السياسي بصورة أكبر في 2024.

ردود أفعال عنيـفة لإسماعيل هنية ويحيى السنوار

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سوف يقوم بردود فعل عنيفة في 2024، نفس الأمر ينطبق على يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، الرجل الذي تريده إسرائيل بأي ثمن، والذي سيأخذ هو الآخر ردود فعل عنيفة بناءً على الأحداث التي سوف تحدث في الفترة القادمة.



