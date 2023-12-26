اختفاء وزير الدفاع الإسرائيلي.. عبير فؤاد تكشف مصير قادة الاحتلال في 2024

قالت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، أن توقعات السنة الجديدة بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، له نهاية مرحلة في ٢٠٢٤، وبداخله الكثير من الغضب وأنه سيختفي سياسيًا من المشهد.

وأوضحت أثناء استضافتها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc أن حظوط إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي كبيرة في ٢٠٢٤، ومن الممكن أن يتولي منصب قيادي هام.

أفيخاي أدرعي سوف يختفي نهائيًا عن الأضواء

وأضافت أن أفيخاي أدرعي، المتحدث الإعلامي باسم الجيش الإسرائيلي، سوف يختفي نهائيًا عن الأضواء، وأن هناك احتمالية كبيرة أن يترك منصبه في 2024.



