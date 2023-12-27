فليحيا أبو الفصاد ومش بالورقة والقلم بنادي سينما المرأة

تقيم وزارة الثقافة نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر كلاً من فيلم "فليحيا ابو الفصاد" تأليف وإخراج "حازم مصطفي" وفيلم "مش بالورقة والقلم" للمخرج "أحمد محمد عبده" وذلك في تمام السادسة مساء الخميس القادم الموافق ٢٨ ديسمبر بمركز الابداع بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن فيلم فليحيا ابو الفصاد من انتاج المركز القومي للسينما إخراج حازم مصطفي ، تصوير نادر جلال، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم / محمد الشويري، مونتاج غادة سراج ، ديكور اشرف فاضل ، وهو فيلم قصير تدور أحداثه حول طفل يعيش مع جدته وفي حالة من الجفاف العاطفي بينهم ، ويحاول الطفل كسر هذة الحالة من خلال حفل عيد ميلاد، وقد شارك الفيلم بعدد من المهرجانات المصرية والدولي، وحصد العديد من الجوائز من ضمنها - جائزة لينين الرملي لأفضل سيناريو - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما ، جائزة افضل تصميم ديكور - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما - جائزة تقديرية من ملتقي هيلوبوليس للسينما.

وعن فيلم مش بالورقة والقلم هو من إنتاج المركز القومي للسينما ، إخراج أحمد محمد عبده ،تصوير محمد مطر، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم / احمد رفاعي، مونتاج منار حسني/غادة سراج

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا .

والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.