عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فليحيا أبو الفصاد ومش بالورقة والقلم بنادي سينما المرأة

صدى البلد

تقيم وزارة الثقافة نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر كلاً من فيلم "فليحيا ابو الفصاد" تأليف وإخراج "حازم مصطفي" وفيلم "مش بالورقة والقلم" للمخرج "أحمد محمد عبده" وذلك في تمام السادسة مساء الخميس القادم الموافق ٢٨ ديسمبر بمركز الابداع بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن فيلم فليحيا ابو الفصاد من انتاج المركز القومي للسينما إخراج حازم مصطفي ، تصوير نادر جلال، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم / محمد الشويري، مونتاج غادة سراج ، ديكور اشرف فاضل ، وهو فيلم قصير تدور أحداثه حول طفل يعيش مع جدته وفي حالة من الجفاف العاطفي بينهم ، ويحاول الطفل كسر هذة الحالة من خلال حفل عيد ميلاد، وقد شارك الفيلم بعدد من المهرجانات المصرية والدولي، وحصد العديد من الجوائز من ضمنها - جائزة لينين الرملي لأفضل سيناريو - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما ، جائزة افضل تصميم ديكور - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما - جائزة تقديرية من ملتقي هيلوبوليس للسينما.

وعن فيلم مش بالورقة والقلم هو من إنتاج المركز القومي للسينما ، إخراج أحمد محمد عبده ،تصوير محمد مطر، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم / احمد رفاعي، مونتاج منار حسني/غادة سراج
وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة   السينمائية شاهندة محمد على فنيا .
والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

المركز القومي للسينما بدار الأوبرا المصرية بالورقة والقلم دار الاوبرا المصرية صندوق التنمية الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

تشمل القاهرة.. الأرصاد: أمطار متوسطة تصل إلى رعدية لمدة 72 ساعة

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

ترشيحاتنا

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

ورطة.. فيوتشر يتلقى صدمة ثانية قبل نهائي كأس السوبر مع الأهلي

‏بخطوات بسيطة.. كيفية تأمين واتساب ويب باستخدام قفل الشاشة

مُتجاوزًا اعتراضات المجر|الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بـ 20 مليار يورو

الأزمة انتهت | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس البحر|نيللي كريم تثير الجدل عبر إنستجرام في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

في ذكرى انتهاء بنائها.. تاريخ آيا صوفيا من الكنيسة إلى المسجد

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ