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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عدلي القيعي: الأرقام دائمًا ما تنصف الأهلي.. ولاعبونا أبطال فوق العادة |فيديو

الاهلي
الاهلي

أثنى المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي على أداء الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة .

وقال عدلي القيعي في تصريحات لـ برنامج "في المساء مع قصواء" بقناة سي بي سي إن الأهلي حقق نتائج مميزة في الفترة الأخيرة بعد حصد الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية ، مرروا بتأهله إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا .

وأضاف: "الأرقام دائما ما تنصف الأهلي وتعطيه حقه ، نسعى إلى مواصلة المنافسة وحصد الألقاب خلال الفترة المقبلة" .

الأهلي خاض العديد من المباريات في الفترة الماضية 

وتابع: "الأهلي خاض العديد من المباريات في الفترة الماضية وأحيي جميع اللاعبين على روحهم وعزمهم على مواصلة النتائج المميزة رغم الإجهاد والصعوبات .. فهم أبطال فوق العادة" .

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد بنصف نهائي كأس السوبر ليواجه فيوتشر الخميس المقبل بنهائي البطولة .

الأهلى كرة القدم رئيس شركة الكرة كأس السوبر سيراميكا كليوباترا نصف نهائي عدلي القيعي النادي الأهلي

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