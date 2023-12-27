اتجوز غيرها وصرف معاشها.. القبض على عاطل سرق المال العام بسوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عاطل أربعيني؛ لاستمراره بصرف معاش زوجته المتوفاة رغم زواجه من أخرى، وإدخاله الغش والتدليس على موظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، مفاده استمرار المدعو (طارق ك.ا.م- 46 سنة- لا يعمل- ويقيم دائرة القسم)، في صرف معاش زوجته المتوفاة رغم زواجه من أخرى.

وإدخال الغش والتدليس على موظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والاستمرار في صرف المعاش المستحق له لوفاة زوجته المدعوة (دعاء خ.ا.خ)، المتوفاه بتاريخ محدد، وعدم الإفصاح لموظفي الهيئة عن واقعة زواجه من المدعوة (أحلام ع.خ)، بتاريخ محدد، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها 148.814.30 مائة، دون وجه حق منذ تاريخ زواجه الثانية وحتى اكتشاف الواقعة.

ورفضه الاستجابة لمطالبات الهيئة في رد المبالغ المالية المستولى عليها؛ ما أضر بالمال العام، وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.