للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد البطاطا الحلوة للحامل ..



1- مشكلة الامساك معروفة عند الحوامل و البطاطا الحلوه فيها كميه عاليه من الالياف و بتساعد في حل هذه المشكلة.



2- فيتامين B6 او البيريدوكسين يساعد في تطوير دماغ الطفل وجهازه العصبي و يخفف من الغثيان او ال morning sickness بالشهور الاولى.



3- الفوليك اسيد الي فيها يساعد في التقليل من حدوث مشاكل الاجهاض و التشوهات الجنينية.

4- البوتاسيوم فيها يساعد في حل مشكلة الشد العضلي عند معظم الحوامل .



5- فيتامين C في البطاطا يساعد الجسم في امتصاص الحديد الضروري لتكوين خلايا الدم للحامل والطفل و يعزز المناعة أيضاً.



6- فيتامين A، مهم لنمو اجزاء مهمة بالجنين مثل القلب، الرئتين، الكلى، العيون والعظام. ومهم للي على وشك الولادة لانه يساعد في اصلاح الانسجة المتضررة من الولادة.



7- تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

