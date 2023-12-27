متحدث البترول يفجر مفاجأة عن المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للغاز الطبيعي

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل التيسيرات كبيرة للمواطنين منذ إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للغاز الطبيعي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" ، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن قطاع البترول قطع شوطا كبيرا في إنشاء مراكز التحويل ومحطات الوقود في كل محافظات مصر.

وتابع حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن هناك 533 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي بمصر في ضوء التحول للأخضر في مصر، متابعا: "نشجع المواطنين على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بحوافز كبيرة".

واكمل حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن : "في حالة سداد تكلفة التحويل بنظام الكاش، سنمنح المواطنين هدية وهي عبارة عن بونات تموين، وتحويل السيارة لا يستغرق أكثر من 4 ساعات لتعمل بالغاز الطبيعي".



