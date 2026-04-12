تحرير 146 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية بالغربية

حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة مركبات ودراجات المخالفة وتحصيل غرامات فوورية.

حملات مرورية



وكان اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 146 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين قانونيا



كما أسفرت الحملة، عن تحصيل غرامات فورية مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 49 ألفا و110جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.