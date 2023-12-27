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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصنيف أفريقيا مُحزن|نجم الزمالك السابق: القلعة البيضاء تحتاج وقتًا لإعادة بناء فريقها

صدى البلد

أكد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق، أن الزمالك كان لديه العديد من المواهب في بداية عام 2000 استطاعوا التتويج بالعديد من الألقاب، مشيرًا إلى أنه لابد من تحقيق الاستقرار الإداري والفني والمالي من أجل استقطاب لاعبين قادرين على قيادة النادي لمنصات التتويج.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "مجلس إدارة الزمالك حاليا يسعى لمعالجة السلبيات الموجودة داخل النادي، والمسئولية بالتأكيد صعبة على الإدارة حاليا، وأتمنى بناء الفريق بشكل جيد، وتحقيق البطولات يحتاج لعوامل هامة منها نوعية اللاعبين وقدراتهم التي تُمكن النادي من الفوز بالألقاب لذلك يجب المحافظة في المقام الأول على أعمدة الفريق واللاعبين المميزين، ومنهم أحمد سيد زيزو".

 

وأضاف: "اللاعب الجيد لابد من التمسك بوجوده في صفوف الزمالك، وفي بعض الأحيان كنت أحزن بسبب رحيل لاعبين مؤثرين من النادي، وكان لدي وجهة نظر ورأي حاسم في ملف أحمد فتوح بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه، ورغم ذلك كنت سأدعم أي قرار للإدارة، لكن كنت أتمنى بقاء اللاعب بسبب القيمة الفنية للاعب، فهو لاعب جيد لكنه أخطأ ومع اعتذاره والتوقيع على العقود انتهت الازمة".

 

وواصل: "الزمالك فقد عناصر مؤثرة، كانوا سببا في الفوز بالبطولات وتقديم الأداء الجيد، وكلهم رحلوا ما عدا عناصر قليلة، وهناك بعض اللاعبين مجتهدة لكنهم ليسوا في مرحلة النجومية التي وصل إليها بعض اللاعبين الذين غادروا الفريق، لذلك لابد من وجود تدعيمات قوية قبل التعاقد مع مدير فني أجنبي، التعاقد مع لاعبين في المقام الأول، بعد ذلك يتم التفاوض مع مدرب".

 

وأكمل: "أوسوريو مدرب لديه سيرة ذاتية رائعة، لكن اللاعبين لم تنجح في تطبيق فكره العالٍ الذي يلعب به أندية أوروبية، وهناك لاعبين صنعت مدربين كثيرين".

 

وزاد: "صناعة فريق قوي سيأخذ وقتاً، ولابد أن تتحمل الجماهير ذلك، وأن يكون لديهم استعداد لتقبل كل الأمور، وإدارة النادي عليها أن تسعى لحل المشكلات الموجودة، مثل أزمة القيد والمستحقات المتأخرة، وتجديد عقود اللاعبين".

 

وأتم: "تراجع الزمالك في تصنيف أفريقيا شيء محزن للغاية، وأتمنى العودة للوضع الطبيعي، والأهلي والزمالك كانوا دائما في منافسة قوية محليا وقاريا".

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