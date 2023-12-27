طلب إحاطة لوزارة الصناعة لتسهيل الاجراءات الخاصة بالمستثمر المصرى

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصرى.

وأكدت متى فى بيان صحفى لها أن هناك معوقات أمام تسهيلات الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصرى ، على الرغم من تعليمات مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بإذابة العراقيل لإقامة صناعات متنوعة للنهوض بالاقتصاد المصري إلى الأمام وخلق بيئة جاذبة للإستثمار بالنسبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن المستثمر المصرى يقوم بإنجاز كافة الأوراق المطلوبة منه للمشروعات الإستثمارية فى كثير من الحالات ، إلا أن عدم وجود الشباك الواحد يقف عائق أمام تسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمر المصرى.

وطالبت بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين سواء مصريين أو أجانب ، خاصة وأن هناك إهتمام كبير من جانب القيادة السياسية بملف الإستثمار ، وذلك حتى لا تموت الصناعات الموجود لدينا فى مصر ، مما يؤثر بدوره بشكل كبير على الإقتصاد المصرى ، والذى تسعى القيادة السياسية إلى العمل على تعافيه خلال الفترة القادمة.