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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف إزاي توصل شكوتك لوزارة التنمية المحلية .. تفاصيل

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

وفرت وزارة التنمية المحلية، طرق عدو للتواصل مع المواطنين لتلقي شكواهم وحلها في أسرع وقت، مستخدمة أحدث وسائل التواصل الاجتماعي مع المواطنين. 

وتتلقي الوزارة شكاوى المواطنين من خلال مبادرة  "صوتك مسموع" عبر 5 وسائل ، وتتمثل في:  الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected]  و فاكس رقم 33374892.
 

وتتلقي الوزارة شكاوي حول الاشغالات والتعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة والقمامة والفساد الاداري اضافة الي مشاكل القري ضمن مبادرة حياة كريمة.

ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين تقديم شكواهم عن طريق مبادرة صوتك مسموع،  لضمان سرعة الاستجابة وحل المشاكل.

وشدد وزير التنمية المحلية ، على فرق العمل المتصلة بالمبادرة ، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين ، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة ، والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

وسائل التواصل وزارة التنمية المحلية الشكاوي صوتك مسموع

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