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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة من ذوي الهمم توجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي

صدى البلد

طالبت مواطنة تدعى دعاء إبراهيم عبد الحميد، من ذوي الهمم وتقيم بالإبراهيمية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، بالمساواة في مكان عملها. 

وقالت: “أعمل بمجلس مدينه دسوق في العلاقات العامة (اتصال سياسي) ولكن (بنظام السركي) منذ ٣ سنين حيث أنني أتمنى الموافقة على تحويلي إلى تثبيت بمكافأه شاملة وذلك ضمن نسبة 5% من ذوي الهمم”. 

وأضافت: “احتاج الي تأمين صحي وصرف علاج شهري وأن أتساوى بزملائي المتعاقدين والمثبتين علي درجه مالية”، مشيرة إلى إيمانها بدور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، وإرساء داعم التنمية المستدامة وإنفاذاً لاحكام الدستور المصري في المساواة والعدالة الاجتماعية بين افراد الشعب. 

للتواصل معها على رقم التليفون: 
01027618511

التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي العدالة الاجتماعية تنمية المستدامة من ذوى الهمم مركز دسوق

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