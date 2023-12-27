تحذير شديد لبايدن.. جرائم نتنياهو تهدد بجر القوات الأمريكية للدخول في الحرب

تثير الهجمات المتصاعدة على القوات الأمريكية وطرق الشحن التجاري إلى الاحتلال مخاوف جديدة من أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتسع وتتحول إلى حريق إقليمي له عواقب سياسية واقتصادية خطيرة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ومع وجود أفراد الخدمة الأمريكية في مواقع استهدافات ومع وجود السفن البحرية الأمريكية في حالة تأهب قصوى بعد هجمات متعددة بطائرات بدون طيار فإن الوضع المتدهور يؤدي إلى فترة عطلة متوترة للبيت الأبيض.

يمثل تدهور الوضع الأمني من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر وامتداد ذلك عبر العراق وسوريا ولبنان والأراضي المحتلة إلى أزمة خارجية جديدة وعام إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن على الأبواب.

تحولت الأمور إلى اختبارات لا نهاية لها لإرادة أمريكا ومصداقيتها من قبل خصومها ووكلائهم.

تعد التحذيرات التي أطلقتها حكومة الاحتلال الصهيوني من أن حربها على غزة ستستمر لعدة أشهر على الرغم من الضغوط الأمريكية لتهدئة حدة الصراع، تهدد بزيادة فرص خروج الحرب عن نطاق السيطرة وجر الولايات المتحدة إليها.