عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المصدرين والعامة للاستثمار.. تفاصيل

صدى البلد

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلة في  حسام هيبة رئيس الهيئة  وجمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” ممثلة في  محمد قاسم رئيس مجلس  إدارة الجمعية، مذكرة تفاهم ظهر اليوم لدعم التعاون في مجالات الاستثمار من اجل التصدير.

وتعمل الجمعية جاهدةً علي هذا المحور وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار المباشر والترويج له من خلال أنشطتها المختلفة، ويعد مفهوم الاستثمار من اجل التصدير إضافة جديدة لدور الجمعية الرائد في مجال تنمية الصادرات على مدار 26 عاماً، حيث رأت الجمعية ضرورة تنمية الصادرات من خلال زيادة الإنتاج والذي يتطلب استثمارات جديدة في شتي المجالات.

 وفي ظل الجهود المبذولة من قبل المؤسستين لإيجاد فرض استثمارية الجديدة يهدف الطرفين بدورهما الي وضع استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات المصرية.

 

وتهدف المذكرة، إلى إنشاء آلية مؤسسية للتعاون بين الجانبين في مجال تدريب المصدرين الجدد وتبادل المعلومات والترويج للفرض الاستثمارية.  كما انه بموجب المذكرة سيتم تسهيل التواصل بين الهيئة والمصدرين الراغبين في الاستثمار في مصر فضلا عن تقديم الدعم الفني للشركات التي تستهدف تصدير منتجاتها للخارج بهدف رفع قدراتها على النفاذ الي الأسواق المستهدفة.

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك الاستثمار التصدير الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

ترشيحاتنا

عضو بالكنيست يهاجم نتنياهو بشدة: يجب احترام الاتفاقات

رسالة عاجلة بشأن تحركات إسرائيل.. لهذه الأسباب يزور ملك الأردن القاهرة

سرايا القدس تعلن قصف مستوطنة ناحل عوز الإسرائيلية بصواريخ وقذائف هاون

جيش الإحتلال يعلن إطلاق صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية بسبب الصواريخ

عرفوا علاقتها بشاب فحبسوها.. نهاية مأساوية لـ طبيبة الهرم

تموين الفيوم: المستودع الاستراتيجي يخدم مجموعة من المحافظات.. وهدفه تأمين السلع الغذائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ