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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تستعين بـ 3 أشخاص لاحتجاز كهربائي سيارات بسبب خلافات مالية

المتهمون
المتهمون

استعانت سيدة بـ  3 أشخاص لاحتجاز كهربائي سيارات بسبب خلافات مالية، وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

وتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بقيام 3 أشخاص وسيدة وبحوزتهم عصا خشبية "شوما" بالتعدى على زوجها حال تواجدهما بمحل سكنه بدائرة القسم، وإصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالفرار لكونه مدين للمتهمة بمبلغ مالى.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المجنى عليه يعمل كهربائى سيارات ، وقرر بأنه تم إطلاق سراحه عقب علم المتهمين بقيام زوجته بالإبلاغ وأضاف المجنى عليه بقيامهم بإحتجازه بدائرة قسم شرطة المرج.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج ، تم ضبطهم .

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وإحتجاز المجنى عليه بشقة سكنية ملك أحدهم، وأضافت المتهمة بأن المجنى عليه مدين لها بمبلغ مالى ولم يقم برده، وفى سبيل ذلك قامت بالإستعانة بباقى المتهمين وإستأجرت سيارة "ميكروباص" وقاموا بإرتكاب الواقعة، وأيد المجنى عليه ما جاء بأقوال المتهمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المعصرة شرطة المعصرة مديرية أمن القاهرة

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