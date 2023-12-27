الجبلي: إجراءات الإصلاح الاقتصادى تساهم فى تصنيف مصر بين الدول الجاذبة للاستثمار

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشئون الافريقيه بمجلس النواب أن ما تجريه الدولة من إجراءات اصلاح لمنظومة اجراءات التراخيص الصناعية و ما له من أثر كبير فى تحسين مناخ العمل الصناعى بصفة خاصة بما يحقق ارتفاع معدل الاستثمار الصناعى فى مصر وخاصة بعد التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار.



واكدت الدكتوره ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة تقوم حاليا بأعادة هيكلة الهيئة ورفع كفاءة العاملين بالهيئة وخاصة فروع الهيئة بالمحافظات لتيسير الاجراءات لاستخراج الموافقات اللازمة

كما اضافت بأن الهيئة تسعى للتوسع فى أنشاء مجمعات صناعية لتعميق الصناعة المحلية فقامت الهيئة بطرح 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية فى اطار المبادرة الرئاسيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



جاء هذا فى اطار الاجتماع المشترك بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية.



وأكد الدكتور شريف الجبلى على اهمية الصناعات الكيماوية كونها تدخل فى معظم الصناعات كمنتجات وسيطه ومنتجات نهائية واشار الى قيام الصناعات الكيماوية بتغطيه احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى كافة الدول فى العالم وقد بلغ اجمالى الصادرات فى قطاع الصناعات الكيماوية والاسمده عام 2022 حوالى مليار و948 مليون دولار.



وأشارت د/ناهد يوسف الى ان هيئة التنمية تسعى دائما الى التوسع فى مكاتب الاعتماد لتحقيق الاشتراطات الخاصة بالتراخيص للتيسير على المستثمر وسرعة انهاء اجراءاته وقد وصل عدد المكاتب الى 14 مكتب ويتم التنسيق مع الجهات المعنيه بالتراخيص كالحماية المدنيه والبيئة ويتم عمل لجان مشتركة لسرعة انهاء الاجراءات والتراخيص





وأشار عبد الله حلمى وكيل مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية الى مشكلة الدفاع المدنى والبيئة فى عمل محاضر للمخالفات تعرض المستثمرين الى الحبس فى بعض المخالفات البسيطة .



واكدت ناهد طبقا لنص القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية والذي أعطى الولايه الكامله للهيئة على المنشئات الصناعيه ولا يحق لا جهه التفتيش على المصانع إلا في وجود ممثل هيئة التنميه الصناعيه كما أعطى القانون الحق للهيئة في منح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشئات والمحال الصناعيه غير المرخص لها لمدة سنه لتوفيق أوضاعها

وافاد الدكتور شريف الجبلى ان تكلفة المطور الصناعى عاليه جدا على الاستثمار الصناعى ولابد من وضع اليه لضبط اسعار المطور الصناعى

ووعدت الدكتوره ناهد بمراجعة اسعار المطور الصناعى ووضع اليه للتسعير طبقا لقرار رئيس الوزراء الخاصه بالتسعير

كما طرح الدكتور شريف الجبلى مشكلة عدم موافقة البنوك على تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع مما يعوق العديد من المستثمرين في ايجاد التمويلات اللازمه لإنشاء مصانعهم أكدت ناهد المشكله دي فعلا لازم نحاول ايجاد حل لها بالتعاون مع وزارة الاستثمار وقطاع البنوك .



وأشارت د. ناهد انه جار استخراج قرار هام جدا للصناع حيث سيتم خفض مقدم الاراضى الى 10% والباقى على سنتين.



وأشاد الجبلى بدور هيئة التنمية الصناعية فى سعيها لتيسير اجراءات التراخيص وتذليل العقبات والمشاكل التى تواجه الصناع.



وخلال الاجتماع قام الدكتور شريف الجبلى والدكتوره شيرين العجرودى مدير مركز مصر لادارة المخلفات الصلبه بجامعة عين شمس بتوقيع بروتوكول بين الجانين حيث يقوم المركز كمركز بحث تطبيقى لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه مصر فى كافة مجالات كفاءة الموارد وادارة المخلفات ويقوم المركز بدعم المشروعات بطرح الحلول للتحديات والمشكلات التى تواجه اى مشروع وتقديم كافة الافكار الجديدة التى تهدف الى انعاش عملية الانتاج كما تقوم بتوصيف وتحليل العينات بدقه ويقوم المركز بتحديد افضل المعدات التى تستخدم فى اعادة التدوير وكذا يمكن للمركز تصنيعها والاشراف على تنفيذها



واشاد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالاتجاه الذى تتخذه الجهات البحثيه لربط الصناعة بالبحث العلمى ووضع حلول قابلة للتطبيق للمشاكل الفنية التى تواجه المصانع.



وقام المعتصم بالله مشرف و وليد قريش من مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكاله الامريكيه للتنمية بشرح فكرة انشاء مجلس المهارات القطاعيه من العماله المدربه حيث تقوم الشركات بتحديد المهارات التى تحتاجها كل وظيفه وتقوم الغرفة بالتعاون مع مشروع القوى العامله مصر بوضع المعايير المهنيه لكل وظيفه.